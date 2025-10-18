В Эфиопии аккредитован посол Туркменистана

Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия (с резиденцией в г. Анкара) Мекан Ишангулыев 14 октября вручил верительные грамоты Президенту страны Тайе Ацке Селассие.

Церемония вручения состоялась в Президентском дворце города Аддис-Абеба, сообщает МИД Туркменистана.

Посол М.Ишангулыев передал Президенту Эфиопии теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени руководства своей страны.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя дружественными странами.

Президент Тайе Ацке Селассие также передал слова благодарности и теплые приветствия в адрес руководства Туркменистана.

Напомним, что 14 октября в Аддис-Абебе состоялась также встреча Мекана Ишангулыева с заместителем председателя Комиссии Африканского союза Мохамедом Эль-Амином Суэфом.