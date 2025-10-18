В Ашхабаде обсудили соглашение о борьбе с браконьерством на Каспии

В столице Туркменистана состоялась серия экспертных встреч представителей прикаспийских государств, посвященных обсуждению проектов пятисторонних документов о сотрудничестве на Каспийском море, передает МИД.

В ходе переговоров участники рассмотрели проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере морских научных исследований на Каспийском море, а также проект Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом водных биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года.

Во встречах приняли участие представители Академии наук Туркменистана, Института Каспийского моря, Министерства иностранных дел и Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также представители соответствующих министерств и профильных структур Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

По итогам переговоров участники констатировали прогресс в разработке проектов документов и договорились продолжить совместную работу.

Как отмечается, Туркменистан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества в Каспийском регионе, защите и поддержанию его уникального биоразнообразия. В 2025-2026 годах Туркменистан председательствует в Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

В Приоритетных позициях Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечено, что страна намерена активно работать над продвижением Каспийской экологической инициативы.