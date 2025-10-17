Yug-Neftegaz и Hyperion стали серебряными спонсорами OGT-2025 в Ашхабаде

Организационный комитет XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025), которая пройдёт 22–24 октября в Ашхабаде, объявил о присоединении компаний Yug-Neftegaz Private Limited и Hyperion в качестве серебряных спонсоров мероприятия. Их участие укрепляет технологический и экспертный потенциал конференции, направленной на развитие нефтегазовой отрасли страны.

Yug-Neftegaz, зарегистрированная в Сингапуре и работающая в Туркменистане с 2007 года, специализируется на бурении и капитальном ремонте скважин, проведении геофизических исследований и повышении нефтеотдачи пластов. Компания активно внедряет современные методы EOR и имеет в стране филиальное представительство с собственным парком техники и высококвалифицированным персоналом.

Hyperion Group, основанная в 2005 году и базирующаяся в Дубае, развивает международный бизнес в области производства и торговли, включая металлы, электронику и удобрения. Компания расширяет присутствие на глобальных рынках и известна своей приверженностью инновациям и надёжности.

Вклад спонсоров в OGT-2025 выходит за рамки финансовой поддержки: они предоставят экспертные знания, технологические решения и возможности для обмена опытом. Для Туркменистана это стратегически важно, учитывая растущий спрос на современные методы геофизических исследований, качественное бурение и экологически ориентированные решения.

Конференция и выставка OGT-2025 станут платформой для демонстрации передового опыта, обсуждения внедрения новых стандартов и установления деловых контактов. На мероприятии уже зарегистрировались более 1 400 делегатов из свыше 70 стран, а более 100 компаний-экспонентов представят свои инновации на OGT EXPO.

Подробная информация о спонсорах и программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com.