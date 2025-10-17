ATF высоко оценила развитие тенниса в Туркменистане

Азиатская теннисная федерация (ATF) отметила динамичное развитие тенниса в Туркменистане и поблагодарила руководство страны за поддержку олимпийского вида спорта. Об этом стало известно по итогам ежегодной Генеральной Ассамблеи ATF в Алматы, передает электронная газета «Золотой век».

В мероприятии приняли участие представители 36 стран-членов организации. Туркменистан представлял вице-президент ATF, председатель Федерации тенниса Туркменистана Эзиз Довлетов.

Участники форума высоко оценили организацию регионального тренерского семинара Международной федерации тенниса (ITF) Level 2, прошедшего в августе в Ашхабаде на базе Учебно-тренировочного центра Азиатского региона «Теннис топлумы». Статус регионального центра был закреплен за туркменским комплексом сертификатом ITF в июне 2024 года.

Руководство ATF также отметило успешные выступления туркменских теннисистов на международных турнирах, включая первенства Азии среди игроков до 12 и 14 лет и борьбу за Кубок Билли Джин Кинг.

С 17 по 19 октября в Алматы в рамках турнира ATP 250 пройдет учебный семинар Tennis Drives – Fitness Support. В нем примут участие туркменские тренеры, а лекторами выступят ведущие специалисты ITF, включая фитнес-тренера мирового уровня Дарио Новака, работавшего с Еленой Рыбакиной и Стэном Вавринкой.