Туркменские авиалинии объявили набор на обучение бортпроводников

Авиакомпания «Туркменистан» объявила набор кандидатов на шестимесячное первоначальное обучение бортпроводников. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Обучение будет проводиться на платной основе. Прием документов осуществляется в здании авиакомпании в аэропорту Ашхабада до 5 ноября.

К участию в конкурсе допускаются граждане Туркменистана с пропиской в Ашхабаде, а также жители этрапов Акбугдай и Гёкдепе Ахалского велаята в возрасте до 27 лет. Обязательными требованиями являются наличие диплома о высшем образовании, рост не ниже 165 см, свободное владение туркменским и русским языками, а также знание английского языка на уровне не ниже Elementary.

Приветствуется знание других иностранных языков. Среди прочих требований – коммуникабельность, приятная внешность, внятная речь, умение плавать. Юноши должны иметь военный билет о прохождении службы.

Кандидатам необходимо предоставить паспорт, диплом, трудовую книжку (при наличии), военный билет и характеристику с последнего места работы, учебы или военного подразделения. Обучение начнется после успешного прохождения собеседования и медицинской комиссии. Справки по телефонам: +99312-37-85-50; +99312-37-85-41; +99365-72-58-43.