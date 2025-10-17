Туркменистан объединяет крупные международные форумы по цифровизации и транспорту

С 12 по 14 ноября в Туркменистане впервые пройдут два масштабных международных мероприятия на единой площадке: выставка и научная конференция «Туркментел-2025» и конференция с выставкой «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025». Такое объединение создаёт уникальную платформу для обсуждения перспектив цифровизации, инноваций и транспортной интеграции в контексте устойчивого развития.

Как сообщили в Министерстве связи Туркменистана, форум соберёт представителей государственных структур, международных организаций, учёных, экспертов и бизнесменов из Туркменистана и зарубежья. Основное внимание будет уделено демонстрации достижений в сферах цифрового развития, телекоммуникаций, спутниковых технологий, применения искусственного интеллекта и кибербезопасности. В рамках «Туркментел-2025» также состоится церемония награждения победителей конкурса инновационных проектов «Цифровое решение-2025».

Параллельно участники обсудят развитие международных транспортно-транзитных коридоров. Туркменистан, реализуя стратегию транспортно-коммуникационного развития, укрепляет свои позиции как ключевой логистический центр регионального и глобального уровня. Выставочная часть продемонстрирует перспективные проекты и решения, направленные на расширение международного партнёрства и привлечение инвестиций в отрасль.

Напомним, инициативы Туркменистана в сфере устойчивого транспорта получили поддержку мирового сообщества: на 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция об объявлении 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта.