По каким направлениям будут развивать партнерство биржи России и Туркменистана

Санкт-Петербургская биржа и Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ) определили пять ключевых направлений сотрудничества – от технологической модернизации программных продуктов до создания совместных биржевых продуктов и организации межбиржевой торговли. Детали соглашения, подписанного по итогам заседания межправительственной комиссии, привела пресс-служба Петербургской биржи.

Технологическая модернизация и обмен разработками

Биржи договорились о технической модернизации программных продуктов для биржевых торгов и обмене результатами технологических исследований. Это направление предполагает внедрение передовых IT-решений и создание единой технологической базы для организации торгов.

Стороны также будут развивать современные формы и методы торговли, адаптируя лучшие практики обеих площадок под потребности участников рынка.

Маркетинговые исследования и продвижение товаров

Петербургская биржа и ГТСБТ намерены проводить совместные маркетинговые исследования на рынках России и Туркменистана с последующим обменом полученными данными. Это позволит участникам торгов получать актуальную информацию о конъюнктуре обоих рынков.

Отдельным направлением станет совместное продвижение торгов конкретными биржевыми товарами. Учитывая специализацию площадок, речь может идти о нефтепродуктах, хлопке-волокне, продукции химической и текстильной промышленности.

Создание межбиржевых продуктов

Ключевым элементом партнерства станут совместные проекты по организации торгов и созданию новых биржевых продуктов. Как пояснил председатель правления ГТСБТ Батыр Волсахатов, в ближайшее время планируются взаимные визиты делегаций для обмена опытом и лучшими практиками в области биржевых технологий.

«У нас большие планы по маркетинговым исследованиям, информационному обмену о товарах, которые торгуются на наших рынках. На этой основе мы выйдем на трек организации непосредственно межбиржевой торговли», – отметил Волсахатов.

Стратегические перспективы

По словам президента Петербургской биржи Игоря Артемьева, документ имеет стратегическое значение с точки зрения логистики и развития трансграничной торговли на евразийском континенте.