НИИ хлопководства Туркменистана – ключевой партнер регионального проекта GIZ

Научно-исследовательского института хлопководства, расположенный в городе Иолотань Марыйского велаята Туркменистана является ключевым партнёром региональной программы Германского общества по международному развитию GIZ «Управление климатическими рисками в Центральной Азии».

Учреждение является старейшим в стране хлопководческим научным центром, накопившим огромный опыт выведения и воспроизводства хлопчатника в Мургабском оазисе.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», пилотный регион, где сосредоточена научно-практическая деятельность – бассейн реки Мургаб.

Среди инновационных векторов деятельности — разработка основы национальной методики оценки деградации почв, применимой для данной территории учитывающей природные, социально-экономические и экологические составляющие, а также сложившиеся традиции земледелия.

Команда GIZ в рамках программы регулярно проводит встречи, дискуссии, обсуждения, ознакомление с опытом и практиками стран-соседей по региону Центральной Азии, близость с которыми обусловлена не только давними партнёрскими связями, географической связанностью единого когда-то каскада гидротехнических сооружений, но и схожестью списка и агротехники возделывания культур.

Вот и сейчас, с 14 по 17 октября в Иолотани организована серия семинаров по методам улучшения мониторинга орошаемых земель для сотрудников НИИ хлопководства, специалистов его экспериментальной базы, представителей Службы земельных ресурсов, а также фермеров и предпринимателей в области агропроизводства.

Кроме этого, совместно с сотрудниками НИИ планируется провести оценку почв, а также на очереди второй цикл выездных семинарских занятий, который состоится с 27 по 30 октября, посвящённый мерам рекультивации орошаемых земель.