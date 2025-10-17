Инструкция: как смотреть фильмы и сериалы в самолетах авиакомпании «Туркменистан»

Авиакомпания «Туркменистана» запустила бесплатную систему мультимедиа на борту своих самолетов. Пассажиры всех классов обслуживания могут подключиться к развлекательному порталу со своих личных устройств. Turkmenportal рассказывает, как получить доступ к бортовой системе.

Что доступно пассажирам

Новая мультимедийная система предоставляет доступ к обширной библиотеке контента: фильмам, сериалам, мультфильмам, аудиокнигам, подкастам, свежей прессе, журналам и книгам. Просмотр развлекательной программы доступен только при подключении к внутренней сети Wi-Fi авиакомпании.

Требования к устройствам

Подключение к системе возможно с помощью смартфона, планшета или портативного компьютера с операционными системами iOS или Android.

Пошаговая инструкция подключения

Шаг 1. Установите режим полета на вашем устройстве.

Шаг 2. Включите Wi-Fi и подключитесь к бортовой сети «Turkmenistanairlines».

Шаг 3. Откройте браузер и введите в адресную строку adonisone.com или отсканируйте QR-код.

Шаг 4. Выберите предпочитаемый язык интерфейса и нажмите на меню «Развлекательный портал».

Шаг 5. Выберите интересующую категорию развлекательного контента и наслаждайтесь полетом.

Доступ к мультимедийной системе предоставляется бесплатно всем пассажирам авиакомпании независимо от класса обслуживания.