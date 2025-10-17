Житель Новой Зеландии попал в Книгу рекордов Гиннесса с именем из 2253 слов

60-летний Лоуренс Уоткинс из Окленда стал обладателем мирового рекорда за самое длинное имя, состоящее из 2253 слов. Об этом сообщает CNN.

По словам самого рекордсмена, на произнесение его полного имени требуется около 20 минут. Необычное имя мужчина придумал в 1990 году, вдохновившись телешоу «Хотите верьте, хотите нет!» и Книгой рекордов Гиннесса, которую он прочитал «от корки до корки».

Урожденный Лоуренс Грегори Уоткинс решил, что, не обладая особыми талантами, он выберет оригинальный путь к славе — создаст самое длинное имя в мире. В течение месяца он собирал имена из различных источников: латинских, староанглийских, самоанских, китайских, японских, использовал даже словарь маори.

После юридической процедуры в Высоком суде Окленда в 1990 году Уоткинс официально получил новое имя, которое было напечатано на шести страницах. На своей первой свадьбе в 1991 году он включил аудиозапись имени, чтобы гости не скучали во время 20-минутной церемонии.

В повседневной жизни мужчина представляется как Лоуренс Алон Элой Уоткинс, а в подписи использует вариант Уоткинс V, указывая на пятое поколение семьи. «Приятно иметь что-то уникальное. Я просто хотел оставить след — и сделал это по-своему», — прокомментировал рекордсмен.

Согласно новым законам Новой Зеландии, зарегистрировать подобное имя больше невозможно, что делает рекорд Уоткинса непобитым.