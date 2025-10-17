Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершились концертом в Гяндже

Дни культуры Туркменистана, проходившие в Азербайджане, завершились концертом дружбы в городе Гянджа. Мероприятие было организовано министерствами культуры двух стран, сообщает azertag.az.

Заключительный концерт был посвящен многолетним культурным и дружественным связям между двумя братскими народами. Целью мероприятия стало дальнейшее укрепление отношений между народами Туркменистана и Азербайджана.

В программе концерта выступили артисты обеих стран. Туркменистан представили народные артисты, фольклорные и этнографические ансамбли, которые своим искусством продемонстрировали дух дружбы и солидарности.

Азербайджан представили народные артисты Гулянаг и Гульяз Мамедовы, заслуженные работники культуры Мехпара Джафарова, Рустам Джафаров, Сахри Алиева, а также Гейгельский государственный ансамбль песни и танца.

Со стороны Туркменистана на сцене выступили Джемал Сапарова, Бахар Аннаева, Майя Оразбердиева, Кервен Ёвбасаров, Рустам Халлыев и фольклорно-этнографический ансамбль «Докмачылар».

Совместные выступления артистов двух стран стали символом дружбы и культурной близости народов.