В Мары завершился четвертый этап серии Гран-при Федерации шахмат Туркменистана

Четвертый этап серии Гран-при Федерации шахмат Туркменистана завершился в Мары. Победителями турнира стали Аманмухаммет Хоммадов и Лейла Шохрадова.

В соревнованиях приняли участие 141 шахматист – 91 в открытой категории и 50 в женском зачете. Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени: 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход. Результаты турнира включены в систему международного рейтинга FIDE.

В открытой категории победу одержал Аманмухаммет Хоммадов, набравший 8 очков из 9 возможных. Это вторая победа спортсмена в серии Гран-при – ранее он выигрывал ашхабадский этап. Серебро завоевал действующий чемпион мужской Высшей лиги Вепалы Халынязов с 7 очками. Бронзовый призер определился в дополнительном блиц-матче. Шахрух Тураев и Шагельди Курбандурдыев показали равные результаты в основном турнире, включая ничью в личной встрече. После двух блиц-партий со счетом 1:1 победитель выявился в решающей партии по формату «Армагеддон», где Тураев, игравший белыми фигурами, одержал победу.

В женской категории уверенную победу одержала Лейла Шохрадова, набравшая 8,5 очков из 9. После этого выступления ее рейтинг Эло превысил отметку 2100, что означает присвоение титула мастера FIDE среди женщин. Шохрадова также победила на дашогузском этапе с результатом 9 из 9. Серебро и бронзу завоевали Огулсурай Байрамбаева (7 очков) и Энеш Аразмедова, уступившая второе место по дополнительным показателям.

Серия Гран-при впервые учреждена Федерацией шахмат Туркменистана в 2025 году. Следующий, заключительный этап пройдет в Туркменбаши, после чего финальные игры состоятся в Ашхабаде. Победители получат прямые путевки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года.