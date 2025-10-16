GPT-5 потребляет электроэнергии как небольшая страна

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 от OpenAI потребляет около 16,4 ТВт·ч электроэнергии в год, что сопоставимо с годовым энергопотреблением таких стран, как Словения или Куба. Об этом свидетельствуют оценки независимых исследователей, пишет vc.ru.

По подсчетам экспертов, один средний ответ GPT-5 расходует около 18 Вт·ч электроэнергии. При обработке примерно 2,5 миллиарда запросов в сутки суммарное потребление составляет около 45 ГВт·ч в день. Для сравнения, это эквивалентно суточной генерации двух крупных атомных реакторов.

GPT-5 потребляет в 8-9 раз больше энергии на один запрос, чем предыдущая версия GPT-4, которая расходовала около 2 Вт·ч на ответ. Конкурирующие модели демонстрируют более скромные показатели: модель Claude 2 от Anthropic потребляет несколько ватт-часов на запрос, а Google Gemini — всего 0,24 Вт·ч, что в 75 раз меньше, чем у GPT-5.

Google сообщила, что за последний год удалось снизить энергопотребление Gemini в 33 раза благодаря оптимизации моделей и инфраструктуры. OpenAI официально не раскрывает данные об энергопотреблении своей модели.