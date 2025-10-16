CNPC стала платиновым спонсором юбилейной конференции OGT 2025 в Ашхабаде

China National Petroleum Corporation (CNPC) выступит платиновым спонсором XXX Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана – 2025», которая пройдет 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде. Об этом сообщил Организационный комитет юбилейного энергетического форума.

CNPC ведет деятельность в Туркменистане с 2002 года, инвестируя в нефтегазовый сектор и предоставляя инженерно-технические услуги. В 2007 году компания подписала с Государственным концерном «Туркменгаз» договор о разделе продукции по Договорной территории «Багтыярлык» и долгосрочный контракт на поставку природного газа. Общие инвестиции китайской корпорации в рамках проекта, по данным СМИ, превышают 9,4 миллиарда долларов.

Договорная территория «Багтыярлык», включающая месторождения Саман-Депе, Алтын-Асыр и другие, стала ключевым источником поставок туркменского газа по трубопроводу «Туркменистан – Китай». С 2007 года компания ведет промышленную разработку месторождений на правом берегу реки Амударья.

В 2024–2025 годах CNPC продолжает участвовать в модернизации газовой отрасли Туркменистана. Компания занимается расширением газоперерабатывающего завода ГПЗ-2 в Договорной территории «Багтыярлык», ремонтом компрессорных роторов и оптимизацией производственных процессов для повышения надежности объектов.

Согласно корпоративной стратегии, CNPC придерживается принципов «чистых альтернатив, стратегической замены и зеленого развития», ставя цель достичь почти нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Эти цели соответствуют тематике OGT 2025 — «Энергия. Инновации. Развитие».

Участие CNPC в качестве платинового спонсора подтверждает долгосрочную приверженность компании развитию энергетического сектора Туркменистана и укрепляет международный статус форума. Подробная информация доступна на сайте www.ogt-turkmenistan.com.