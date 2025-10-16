Туркменские школьники заняли призовое место в конкурсе Google
Ашхабадские школьники Бегенч Аннаоразов, Айхан Байрамов и Салых Аннанепесов заняли 2-е место в соревновании Firebase Studio Championship Central Asia 2025.
Все они – ученики 12-го класса специализированной средней школы № 97.
Ребята представили проект под названием TerraVibe и вошли в десятку лучших команд. В финале они заняли почётное 2-е место и были награждены специальными почётными грамотами и денежными призами от компании Google.
Для участия в конкурсе командам необходимо было подготовить инновационный проект с использованием технологий Firebase Studio и Gemini API, а именно задача была создать мобильное приложение на базе искусственного интеллекта.
Приложение участников из Туркменистана TerraVibe способно с помощью камеры анализировать состояние растения и при помощи ИИ определять повреждённые или дефектные его участки по изображению.
Ребята отметили, что при разработке проекта консультировались с преподавателями компьютерного отдела образовательного центра «Kämil Bilim Erjeller».
Результаты конкурса можно посмотреть по ссылке.