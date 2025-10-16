Туркменистан участвовал в министерской конференции по прекращению насилия в отношении детей

Делегация Туркменистана приняла участие в Региональной министерской конференции по прекращению насилия в отношении детей, которая состоялась 13–14 октября в Бухаресте.

Делегацию возглавила заместитель министра труда и социальной защиты населения. В состав делегации также вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства образования и ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Мероприятие было организовано Министерством труда, семьи, молодежи и социальной солидарности Румынии совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

Туркменистан представил ключевые достижения и приоритеты, включая реализацию Национального плана действий по правам детей на 2023–2028 годы, развитие межведомственного и междисциплинарного сотрудничества в сфере защиты детей, а также создание комплексных услуг поддержки семей и правосудия, дружественного ребёнку, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В своём выступлении глава туркменской делегации подчеркнула, что защита детей от насилия — это не только обязанность государства, но и инвестиция в устойчивое, безопасное и справедливое будущее общества.

«Правительство Туркменистана придаёт особое значение защите детей и их благополучию. Мы последовательно совершенствуем законодательство, укрепляем институты, развиваем систему семейной поддержки и внедряем дружественные ребёнку подходы в правосудии и социальных услугах. Важную роль в этом процессе играют международные стандарты, партнёрство и обмен опытом», — отметила она.

Конференция в Бухаресте стала продолжением Глобальной министерской конференции по прекращению насилия в отношении детей, которая прошла в городе Богота (Колумбия) в ноябре 2024 года. Министры и представители более чем 40 стран Европы и Центральной Азии обсудили достигнутый прогресс и определили дальнейшие шаги.

На конференции впервые был представлен региональный анализ ситуации в области насилия в отношении детей — важный шаг для глубокого понимания масштабов проблемы и разработки более точных мер реагирования. Анализ подтвердил, что срочность решения этой темы невозможно переоценить. Несмотря на достигнутый прогресс в регионе — включая запрет телесных наказаний в 38 из 55 стран — почти каждый третий ребёнок по-прежнему подвергается физическому наказанию дома, а случаи психологической агрессии со стороны родителей и опекунов встречаются ещё чаще, затрагивая от 40 до 69 процентов детей в странах, где имеются соответствующие данные.

Участники конференции отметили, что насилие в отношении детей может проявляться в различных формах, включая применение недопустимых методов воспитания и дисциплины, которые наносят серьёзный вред эмоциональному и психологическому состоянию ребёнка.