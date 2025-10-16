Студенты из 12 стран участвуют в международной олимпиаде по химии в Ашхабаде

В Ашхабаде стартовала IV Международная олимпиада по химии, в которой принимают участие более 100 студентов из 24 вузов России, Китая, Италии, Ирана, Великобритании, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 туркменских университетов.

Как отметил проректор ТГУ имени Махтумкули Дурдымурат Аннаев на церемонии открытия, проведение олимпиады является частью масштабной работы по совершенствованию системы образования.

Международная олимпиада по химии проводится с целью выявления талантливой молодежи и расширения международного сотрудничества в сфере образования. Химическая отрасль – одна из наиболее перспективных в экономике Туркменистана. «В настоящее время предприятия отрасли производят такую химическую продукцию, как полимерные продукты, экологически чистый бензин, переменный природный газ, минеральные удобрения, хлорид калия, техническая и пищевая соль, технический йод, технический углерод», – подчеркнул Аннаев.

Интеллектуальные состязания продлятся до 17 октября, они проводятся по двум категориям: «А» – для студентов, обучающихся по специальности химия, и «B» – для учащихся других специальностей. Официальные языки олимпиады – туркменский, русский и английский. В состав судейской коллегии вошли профессора и преподаватели туркменских образовательных учреждений, а также эксперты из зарубежных вузов. В качестве независимых наблюдателей выступят ученые из Японии. По итогам индивидуальных результатов победители олимпиады будут награждены дипломами и медалями.