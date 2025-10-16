Посол Туркменистана в РФ направил приветствие участникам фестиваля искусств «Звуки дутара»

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев направил приветственное послание участникам IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова. Ниже приводим текст обращения.

«Дорогие друзья, уважаемые гости, участники IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова и все почитатели прекрасного!

Разрешите от всей души приветствовать вас на этом прекрасном празднике музыки и культуры! Фестиваль, с гордостью носящий имя великого туркменского композитора Нуры Халмамедова, – это не просто череда концертов, а настоящая платформа для культурного обмена, творческого вдохновения и укрепления дружбы между народами.

«Звуки дутара» уже в девятый раз собирает талантливых музыкантов, ценителей искусства и всех, кому дороги традиции и современное звучание туркменской музыки.

История культуры туркменского народа знает 72 музыкальных инструмента, которые в разные времена пользовались широкой популярностью. Некоторые из них дошли до наших дней, другие постепенно вышли из обихода. Один из таких инструментов – дутар и поныне пользуется огромной популярностью в Туркменистане.

Дутар – неотъемлемая часть многовековой музыкальной культуры туркменского народа. Ни одно торжество – будь то свадьба или государственный праздник, не обходится без выступлений народных исполнителей-бахши. Во все века бахши пользовались в народе почетом и уважением. Их имена обрастали легендами. Сами же бахши с величайшей заботой, трепетно относились к своему дутару. Дутар берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи.

Особо важно отметить, что в 2021 году в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже, единогласно было принято решение включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нем и искусство бахши.

Дутар, с его нежными струнами и проникновенным звучанием, веками был голосом туркменского народа. Струны дутара не просто передают ноты – они рассказывают многовековую историю, в них слышны шепот ветров Каракумов, отголоски караванных путей Великого Шелкового пути и голоса далеких предков. А название фестиваля «Звуки дутара» подчеркивает, что дутар – это не просто национальный инструмент, а живой образ всей туркменской музыки, ее сердце и философия.

Уважаемые участники!

Истинные любители музыки!

Следует подчеркнуть особую символичность проведения IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» в Международном году мира и доверия, ознаменованном 30-летием постоянного Нейтралитета Туркменистана и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, ибо в руках музыканта дутар становится не просто инструментом, а проводником мира, рассказывающим о том, что через музыку можно преодолеть любые преграды. Ведь недаром говоря о миротворческой силе музыки Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в книге «Музыка мира, музыка дружбы и братства» пишет, что «Сегодня, в непростое с политической точки зрения время, мы выступаем в мире как нация, у которой в разуме с давних пор закрепилось понятие о том, что искусство берет верх над конфликтом, а дутар берет верх над оружием. Именно поэтому, когда я говорю слово «нейтралитет», перед моими глазами оживает образ искусного Шукура-бахши с дутаром в руках».

Убежден, что Международная научно-практическая конференция, конкурсные прослушивания музыкантов-исполнителей, конкурс чтецов «Вселенная слова», Гала-концерт, а также Художественная выставка «Палитра мира», проводимые в рамках фестиваля, станут не просто смотром исполнительского мастерства, но и мостом между культурами, диалогом поколений, данью уважения великому композитору Нуры Халмамедову, чье наследие продолжает вдохновлять миллионы людей.

Пусть эти дни наполнятся волшебными мелодиями, искренними эмоциями и новыми творческими открытиями. Желаю всем участникам вдохновения, зрителям – незабываемых впечатлений, а фестивалю – ярких выступлений и теплой атмосферы единения!

Да звучит дутар, да живут традиции и процветает искусство!».