Издан новый учебник по китайскому языку для вузов Туркменистана
Учебник «Китайский язык», подготовленный М.Геленовой, издан в Туркменистане.
Новое учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений страны.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», книга издана Туркменской государственной издательской службой по рекомендации Министерства образования Туркменистана.
В учебнике доступным языком изложена информация, позволяющая развить и закрепить понимание особенностей китайского языка.
Особое внимание уделено грамотному построению письменной и устной речи, работе над языковыми средствами и речевыми навыками, а также структуре предложения, вопросам грамматики, лексики и принципам словообразования в китайском языке.
Закрепить изученный материал помогут предлагаемые в учебнике практические задания, отмечает источник.