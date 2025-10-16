Издан новый учебник по китайскому языку для вузов Туркменистана

Учебник «Китайский язык», подготовленный М.Геленовой, издан в Туркменистане.

Новое учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений страны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», книга издана Туркменской государственной издательской службой по рекомендации Министерства образования Туркменистана.

В учебнике доступным языком изложена информация, позволяющая развить и закрепить понимание особенностей китайского языка.

Особое внимание уделено грамотному построению письменной и устной речи, работе над языковыми средствами и речевыми навыками, а также структуре предложения, вопросам грамматики, лексики и принципам словообразования в китайском языке.

Закрепить изученный материал помогут предлагаемые в учебнике практические задания, отмечает источник.