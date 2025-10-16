Золото достигло исторического максимума выше $4200 за унцию

Цена золота на мировых биржах обновила исторический рекорд. В среду утром декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялся до $4204,12 за тройскую унцию, прибавив 0,98% по сравнению с предыдущим закрытием. В ходе торговой сессии котировки достигали максимальной отметки $4209,65 за унцию, сообщает investfuture.ru.

По данным торгов на 7:14 по московскому времени, рост составил $40,72. Это стало новым историческим максимумом для драгоценного металла на биржевых торгах.

Серебро также показало положительную динамику. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,12%, достигнув уровня $51,19 за унцию.

Рост цен на драгоценные металлы традиционно связывают с повышенным спросом на защитные активы в условиях экономической неопределенности.