В Туркменистане заложили новый комплекс по производству минудобрений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе имени С.А. Ниязова в Туркменабате. Об этом сообщает TDH.

Президентский авиалайнер прибыл в Международный аэропорт Туркменабата, где главу государства встретили председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета Министров и хяким Лебапского велаята.

На церемонии закладки Сердар Бердымухамедов отметил, что химическая промышленность является одной из важнейших отраслей экономики страны. Президент подчеркнул, что отрасль стремительно развивается и становится важной частью стратегии диверсификации национальной экономики.

Проект нового комплекса реализует южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd в рамках Государственного концерна «Türkmenhimiýa». Комплекс будет производить 350 тыс. тонн суперфосфата и 100 тыс. тонн сульфата аммония в год.