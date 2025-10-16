В гуманитарном вузе Туркменистана прошла Неделя итальянского языка

Международный университет гуманитарных наук и развития провел ряд мероприятий в рамках Недели итальянского языка под международным девизом «Италофония: язык без границ».

Эта ежегодная инициатива, направленная на продвижение итальянского языка и культуры, отражает растущее образовательное сотрудничество между Туркменистаном и Италией, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Мероприятие организуется университетом совместно с Посольством Итальянской Республики в Туркменистане и объединяет дипломатов, известных итальянских профессоров, преподавателей и студентов.

Неделя началась с того, что итальянские профессора Мария Джованна Фарчи и Франческо Джоммони прочитали для студентов и преподавателей вуза лекции на актуальные темы. В рамках программы была организована выставка, посвященная итальянской культуре, книгам и информационным материалам, подготовленным студенческими группами.

Среди обсуждаемых тем Недели – международное сотрудничество, академические обмены, семинары под руководством экспертов и специализированные курсы итальянского языка и культуры для молодых студентов.

Неделя итальянского языка в Международном университете гуманитарных наук и развития – это не только языковое мероприятие, но и возможность для туркменской молодежи узнать и глубже понять историю, литературу, искусство, кино и другие ценности Италии.

В настоящее время в университете работает итальянский профессор, отмечает источник.