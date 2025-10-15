TRT Avaz представил в Ашхабаде фильмы о Махтумкули и городе Аркадаг

В кинотеатре «Ашхабад» состоялся премьерный показ документальных фильмов турецкого телеканала TRT Avaz – «Мудрый туркмен Махтумкули» и «Город будущего Аркадаг». Мероприятие организовали представительство Турецкой радиотелевизионной корпорации (TRT) в Туркменистане и телеканал TRT Avaz.

На показе присутствовали дипломаты, преподаватели и студенты вузов, представители СМИ, жители и гости столицы.

Первая картина посвящена жизни и творчеству великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Фильм показывает, как его идеи справедливости, братства и гуманизма остаются актуальными в XXI веке.

Вторая лента рассказывает о городе Аркадаг – первом в регионе «умном» городе, где воплощены передовые технологии, экологические стандарты и принципы устойчивого развития.

«На протяжении 16 лет телеканал TRT Avaz выполняет важную миссию – быть голосом и духовным мостом между тюркскими народами», – заявил координатор телеканала TRT Avaz Юджел Кылычкая.

Как сообщила газета «Нейтральный Туркменистан», в рамках визита делегации TRT в Институте международных отношений МИД Туркменистана прошла встреча представителей турецкого телеканала со студентами-журналистами. Гости рассказали о своей деятельности и ответили на вопросы будущих медиаспециалистов.

Партнерство между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и корпорацией TRT охватывает обмен опытом между журналистами, реализацию совместных культурных и образовательных проектов. В планах – съемка новых документальных фильмов, создание программ для цифровых платформ и организация профессиональных стажировок для молодых специалистов, отмечает издание.