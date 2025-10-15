PETRONAS стала Бриллиантовым спонсором OGT 2025

Малайзийская энергетическая компания PETRONAS объявлена Бриллиантовым спонсором 30-й юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT 2025), которая пройдет 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде. Это партнерство подчеркивает стратегическую значимость Туркменистана в глобальной энергетике и отражает приверженность PETRONAS целям устойчивого развития и инноваций.

Компания PETRONAS, управляющая нефтегазовыми ресурсами Малайзии с 1974 года, сегодня является международной корпорацией с деятельностью более чем в 100 странах. Ее инвестиции в Туркменистане начались в 1996 году, когда PETRONAS стала первым оператором, освоившим морские месторождения страны. В мае 2025 года компания подписала новый 25-летний Договор о разделе продукции (ДРП) по Блоку I, который продлевает сотрудничество с Туркменистаном до 2050 года.

Выступая в статусе Бриллиантового спонсора OGT 2025, PETRONAS вносит вклад не только в организацию конференции, но и в укрепление международного партнерства в энергетической сфере. Центральная тема форума — «Энергия. Инновации. Развитие» — созвучна приоритетам компании, направленным на внедрение передовых технологий, повышение эффективности и переход к низкоуглеродной энергетике.

На сегодняшний день участие в OGT 2025 подтвердили более 1400 делегатов из 70 стран, а свыше 100 компаний-экспонентов представят свои разработки на выставке OGT EXPO — крупнейшей энергетической платформе Туркменистана. Регистрация участников открыта до 10 октября 2025 года на официальном сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com.