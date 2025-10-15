Туркменистан нацелен на расширение сотрудничества с Африканским союзом

14 октября в Аддис-Абебе состоялась встреча посла Туркменистана Мекана Ишангулыева с заместителем председателя Комиссии Африканского союза Мохамедом Эль-Амином Суэфом.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Туркменистана с африканскими государствами. Как отметили участники, взаимодействие вышло на качественно новый уровень, что подтверждается участием высокопоставленных делегаций из африканских стран в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в августе текущего года в Авазе.

Посол Ишангулыев подчеркнул, что развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами африканского континента является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана.

Заместитель председателя Комиссии Африканского союза дал высокую оценку потенциалу для сотрудничества в различных областях, включая энергетику, химическую промышленность, сельское хозяйство и культуру.

Африканский союз — международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки с населением более одного миллиарда человек. Комиссия Африканского союза является его полномочным органом и расположена в столице Эфиопии Аддис-Абебе.​​​​​​​​​​​​​​​​