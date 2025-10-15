Туркменистан и Великобритания обсудили новые направления сотрудничества в образовании

Заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев провел переговоры с представителями ведущих образовательных и академических учреждений Великобритании — Стивеном Кингом (Cambridge University Press and Assessment), Аркадиушем Яворским (Pearson), Томом Киддлом (Norwich Institute for Language Education), Джаредом Филипом и Беатой Критал (Heriot-Watt University), а также Десаи Говиндбхаем Велджибхаем (Imperial English UK). В переговорах также участвовали представители ряда туркменских вузов, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В рамках визита представители Великобритании посетили ряд вузов Туркменистана и провели мастер-классы для преподавателей английского языка. Обсуждались такие темы, как современные методики преподавания, языковая оценка, интеграция цифровых ресурсов в учебный процесс, подготовка к международным экзаменам и развитие коммуникативных навыков.

Стороны обсудили новые направления сотрудничества, включая внедрение современных методов обучения языкам, развитие академической мобильности, повышение квалификации преподавателей, а также реализацию совместных образовательных и исследовательских проектов.

Особое внимание было уделено цифровизации обучения и разработке совместных программ в области STEM и языкового образования.

Встречи проходили в рамках Международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эпоху возрождения новой эпохи могущественного государства» в Ашхабаде.