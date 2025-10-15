Сборная Туркменистана обыграла команду Шри-Ланки в отборе на Кубок Азии-2027

Сборная Туркменистана по футболу одержала победу над командой Шри-Ланки со счетом 2:1 в матче четвертого тура отборочного турнира Кубка Азии-2027. Встреча группы D прошла в городе Аркадаг.

Голы в составе туркменской команды забили Эльман Тагаев (52-я минута) и Мекан Сапаров (58). Мяч в воротах сборной Туркменистана оказался после автогола защитника Гуйчмырата Аннагулыева на 67-й минуте.

По итогам четырех туров сборная Туркменистана набрала 9 очков и делит первое место в группе с командой Таиланда. Сборная Шри-Ланки занимает третью строчку, отставая от лидеров на три балла. Замыкает турнирную таблицу команда Китайского Тайбэя, не набравшая ни одного очка. Путевку на Кубок Азии получит команда, которая займет первое место в группе.

Финальный турнир Кубка Азии-2027 пройдет с 7 января по 5 февраля в Саудовской Аравии. В нем примут участие 24 сильнейшие сборные континента.