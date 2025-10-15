Представители вузов РФ встретились с учениками школы им. Пушкина в Ашхабаде

Учащиеся 10-11 классов Туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде встретились с представителями ведущих российских университетов. Об этом сообщила пресс-служба «Русского дома» в Ашхабаде.

Встречи прошли в рамках Международной выставки и научной конференции по здравоохранению, образованию и спорту в эру Возрождения новой эпохи и могущественного государства Туркменистана.

«В ходе встреч гости представили свои образовательные программы, рассказали о возможностях поступления, студенческой жизни и перспективах обучения в России», – говорится в сообщении.

Школу посетили представители восьми российских университетов: МИРЭА – Российского технологического университета, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Сколковского института науки и технологий, Московского института электронной техники (МИЭТ), Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, МГИМО МИД России, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, а также Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Как отмечается в сообщении, встречи стали важной частью развития гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, открывая перед выпускниками новые возможности для получения качественного образования и построения успешного будущего.