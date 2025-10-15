В Туркменистане вышло новое учебно-методическое пособие по инклюзивному образованию

Недавно в Туркменистане вышло новое учебно-методическое пособие «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования».

Пособие издано в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве, заключенным между Национальным институтом образования Туркменистана и Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования Российской Федерации «Набережночелнинский государственный педагогический университет».

В подготовке издания приняли участие научные сотрудники Национального института образования Туркменистана, профессора и преподаватели Набережночелнинского государственного педагогического университета и Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Содержание нового учебного пособия состоит из введения, девятнадцати разделов, состоящих из четырёх глав, а также приложений и глоссария терминов и понятий, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В введении к учебному пособию рассматриваются современные проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, важность внедрения инновационных педагогических технологий в образовательную работу в этой важной сфере. Подчеркивается, что инклюзивное образование предполагает создание равных возможностей и устранение барьеров при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Перечислены особые условия получения образования ребёнком в условиях инклюзивного образования, изложена цель подготовки и издания данного учебного пособия.

Новое издание, являющееся весомым результатом активного международного сотрудничества в сфере образования, послужит ценным руководством для педагогических работников, учащихся педагогических учебных заведений и родителей в обеспечении инклюзивного образования и воспитания подрастающего поколения для успешной реализации целей и задач, обозначенных в «Концепции совершенствования методов преподавания общеобразовательных программ в Туркменистане на период до 2028 года», утвержденной Постановлением Президента Туркменистана.