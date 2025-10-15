Атагельды Гарягдыев направил приветствие участникам фестиваля «Звуки дутара»

Народный артист Туркменистана, Почётный старейшина туркменского народа, профессор Туркменской национальной консерватории им. Майи Кулиевой, певец Атагельды Гарягдыев направил приветственное послание организаторам и участникам IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова.

Ниже приводим текст послания.

«Дорогие друзья!

Сердечно приветствую IX сезон Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара»! Этот замечательный праздник объединяет молодые таланты, вдохновляет на новые творческие достижения признанных мастеров искусств, способствует дружбе разных народов и стран.

Москва – город, с которым связаны одни из самых ярких страниц в моей жизни. В 1979 году я окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Именно здесь я познал великую силу музыкального искусства, научился чувствовать музыку всем сердцем. В годы учебы я исполнял произведения русских и туркменских композиторов, и с особой теплотой вспоминаю творчество наших выдающихся маэстро – Вели Мухатова, Нуры Халмамедова, Реджепа Реджепова, Амана Агаджикова и многих других. Их музыка звучала и продолжает звучать как гимн дружбе народов, как откровенный разговор души с душой, сердца с сердцем. Сегодня фестиваль «Звуки дутара» создает ту самую атмосферу, которая когда-то зажгла во мне любовь к сцене и к искусству. Музыка не знает границ – она объединяет нас всех, делает ближе и понятнее друг другу.

Позвольте поздравить всех участников фестиваля с этим прекрасным событием! Пусть этот форум станет площадкой для творческого обмена, для новых идей и искреннего общения.

А молодым исполнителям я хочу сказать: трудитесь с любовью и уважением к музыке. Пусть каждое ваше выступление будет наполнено искренностью, ведь только музыка, исходящая от сердца, способна тронуть сердца других.

Желаю всем вдохновения, творческих открытий и громких аплодисментов! Пусть этот фестиваль станет еще одной яркой страницей в летописи дружбы и культурного сотрудничества между нашими странами!».