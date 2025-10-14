Туркменская минеральная вода «Berzeňňi» представлена в разных вкусах

За последние годы лечебно-диетическая минеральная вода «Berzeňňi» из одноимённого источника, расположенного недалеко от Ашхабада в предгорьях Копетдага, значительно расширила линейку своих вкусов.

Сегодня в аптеках страны, помимо классической, она представлена со вкусом имбиря, вишни, алоэ вера, лимона, клубники, женьшеня, гибискуса.

Для тех, кто ищет полезную альтернативу известным брендам, созданы варианты со вкусом колы и тоника, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Уникальность воды обусловлена составом: она содержит 24 микроэлемента и относится к классу сульфатно-магниево-калиевых минеральных вод. Минерализация и кислотность «Berzeňňi» равны 3,4 г/дм3 и рН 7,15, а естественная температура источника составляет 37 градусов.

Вода «Berzeňňi» рекомендуется при широком спектре проблем: заболеваниях желудочно-кишечного тракта (в стадиях ремиссии хронического гастрита, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, дисфункции кишок, хроническом колите и энтероколите неинфекционного происхождения), сахарном диабете и хронической почечной недостаточности.

Производственная мощность предприятия «Berzeňňi» позволяет выпускать 5 миллионов бутылок воды в год (объёмом 250 и 500 мл) в газированном и негазированном виде. Для обеспечения стабильного качества и контроля вода проходит многоуровневую систему очистки, соответствующую строгим международным стандартам медицинского производства. Срок годности газированной воды составляет один год, а негазированной – шесть месяцев.