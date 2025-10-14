Туркменистан и Россия подписали протокол МПК по экономическому сотрудничеству

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Церемония подписания состоялась в Ашхабаде по итогам 13-го заседания МПК. В состав делегаций с каждой стороны вошли представители министерств и ведомств, таможенных служб, банковского сектора, частного сектора Туркменистана и России.

Кроме того, по итогам прошедшей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стороны подписали еще ряд двусторонних документов в сферах образования, биржевой торговли, коневодства, сельского хозяйства и другие.