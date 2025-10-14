Тринадцать туркменских вузов вошли в рейтинг университетов мира

Тринадцать туркменских вузов вошли в рейтинг университетов мира

Согласно результатам, опубликованным на днях Британской организацией Times Higher Education (THE), 13 вузов Туркменистана вошли в новое 22-е издание рейтинга университетов мира THE World University Rankings 2026 со статусом «репортер».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в их числе:

1.       Туркменский национальный институт мировых языков им.Д.Азади;

2.       Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;

3.       Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана;

4.       Международный университет гуманитарных наук и развития;

5.       Туркменский государственный университет им.Махтумкули;

6.       Государственный медицинский университет Туркменистана им.М. Гаррыева;

7.       Инженерно-технологический университет Туркменистана им.Огуз хана;

8.       Государственный энергетический институт Туркменистана;

9.       Туркменский сельскохозяйственный институт;

10.   Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А. Ниязова;

11.   Туркменский государственный архитектурно-строительный институт;

12.   Туркменский государственный институт экономики и управления;

13.   Туркменский государственный институт финансов.

Университеты ранжируются международными экспертами THE по новейшей методологии, позволяющей провести комплексную оценку деятельности высших школ. Она основана на 18 тщательно выверенных показателях, измеряющих эффективность вузов в пяти ключевых направлениях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью и международные перспективы.

В 22-е издание THE World University Rankings 2026 включены 2191 университет из 115 стран и территорий мира.