Тринадцать туркменских вузов вошли в рейтинг университетов мира

Согласно результатам, опубликованным на днях Британской организацией Times Higher Education (THE), 13 вузов Туркменистана вошли в новое 22-е издание рейтинга университетов мира THE World University Rankings 2026 со статусом «репортер».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в их числе:

1. Туркменский национальный институт мировых языков им.Д.Азади;

2. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;

3. Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана;

4. Международный университет гуманитарных наук и развития;

5. Туркменский государственный университет им.Махтумкули;

6. Государственный медицинский университет Туркменистана им.М. Гаррыева;

7. Инженерно-технологический университет Туркменистана им.Огуз хана;

8. Государственный энергетический институт Туркменистана;

9. Туркменский сельскохозяйственный институт;

10. Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А. Ниязова;

11. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт;

12. Туркменский государственный институт экономики и управления;

13. Туркменский государственный институт финансов.

Университеты ранжируются международными экспертами THE по новейшей методологии, позволяющей провести комплексную оценку деятельности высших школ. Она основана на 18 тщательно выверенных показателях, измеряющих эффективность вузов в пяти ключевых направлениях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью и международные перспективы.

В 22-е издание THE World University Rankings 2026 включены 2191 университет из 115 стран и территорий мира.