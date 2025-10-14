Тринадцать туркменских вузов вошли в рейтинг университетов мира
Согласно результатам, опубликованным на днях Британской организацией Times Higher Education (THE), 13 вузов Туркменистана вошли в новое 22-е издание рейтинга университетов мира THE World University Rankings 2026 со статусом «репортер».
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в их числе:
1. Туркменский национальный институт мировых языков им.Д.Азади;
2. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;
3. Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана;
4. Международный университет гуманитарных наук и развития;
5. Туркменский государственный университет им.Махтумкули;
6. Государственный медицинский университет Туркменистана им.М. Гаррыева;
7. Инженерно-технологический университет Туркменистана им.Огуз хана;
8. Государственный энергетический институт Туркменистана;
9. Туркменский сельскохозяйственный институт;
10. Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А. Ниязова;
11. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт;
12. Туркменский государственный институт экономики и управления;
13. Туркменский государственный институт финансов.
Университеты ранжируются международными экспертами THE по новейшей методологии, позволяющей провести комплексную оценку деятельности высших школ. Она основана на 18 тщательно выверенных показателях, измеряющих эффективность вузов в пяти ключевых направлениях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью и международные перспективы.
В 22-е издание THE World University Rankings 2026 включены 2191 университет из 115 стран и территорий мира.