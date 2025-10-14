Президент Туркменистана принял вице-премьера России Марата Хуснуллина

Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллином, который прибыл в Туркменистан с официальным визитом, сообщает TDH. Глава государства подчеркнул важность визита для поддержания регулярного межправительственного диалога между двумя странами.

Марат Хуснуллин передал Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты приветствия от Президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-премьер РФ отметил, что Россия высоко ценит стратегическое партнерство с Туркменистаном, и выразил восхищение достижениями страны в социально-экономической сфере.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям — Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Туркменистана. Президент Сердар Бердымухамедов пожелал российскому вице-премьеру плодотворных переговоров с туркменскими коллегами и успешного проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны констатировали успешное развитие туркмено-российских отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате, включая взаимодействие в рамках ООН, СНГ и формата «Центральная Азия–Россия». Важным направлением партнерства также является культурно-гуманитарное сотрудничество, включающее контакты в области науки, образования, культуры и здравоохранения.