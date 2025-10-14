Нобелевская премия по экономике присуждена за теорию инновационного роста

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по экономике за 2025 год. Награду получили три исследователя: Джоэл Мокир из Северо-Западного университета (США), Филипп Агьон (Коллеж де Франс, INSEAD и Лондонская школа экономики) и Питер Ховитт из Брауновского университета (США), об этом пишет DW.

Половина премии присуждена Джоэлу Мокиру, вторую половину разделили Филипп Агьон и Питер Ховитт. Учёные удостоены награды за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях».

Историк экономики Джоэл Мокир в своих работах показал, что устойчивый экономический рост требует не только знания о том, что работает, но и понимания причин этого. Он также выявил важность открытости общества к новым идеям для технологического прогресса.

Филипп Агьон и Питер Ховитт разработали модель «созидательного разрушения» (1992), согласно которой инновации одновременно создают новое и вытесняют устаревшее. Их исследования показали, что крупные компании могут препятствовать инновациям для сохранения рыночных позиций.

Председатель Комитета премии Джон Хасслер отметил, что работы лауреатов демонстрируют необходимость поддержки механизмов инновационного развития для предотвращения экономической стагнации.

В 2024 году Нобелевскую премию по экономике получили Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования влияния общественных институтов на благосостояние стран.