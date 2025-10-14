На этой неделе дневная температура воздуха в Туркменистане поднимется до +34 градусов

На этой неделе днём в Туркменистане ожидается потепление в среднем до +34 градусов.

Предлагаем ознакомиться с прогнозом Гидрометеорологической службы Министерства охраны окружающей среды, опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Туркменистан».

В Ашхабаде в начале недели ожидается переменная облачность, ветер изменится с восточного на северо-западный, со скоростью от 10-13 до 14-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11…+13 до +15…+17 градусов, днём от +24…+26 до +29…+31.

В Балканском велаяте в начале недели ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер изменится с восточного на северо-западный, со скоростью от 8-13 до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10…+15 градусов до +15…+20 градусов, днём от +27…+32 градусов, в прибрежных районах области от +21…+26 градусов.

В Ахалском велаяте переменная облачность, направление ветра поменяется с восточного на северо-западное, скорость ветра от 7-12 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +8…+13 градусов до +12…+17 градусов, днём от +21…+26 градусов до +28…+33 градусов.

В Марыйском велаяте переменная облачность, скорость ветра от 7-12 метров в секунду до 10-15 метров в секунду. Ночью ожидается +8…+13 градусов, днём +11…+16 градусов, днём +23…+28 градусов, днём +29…+34 градуса.

В Лебапском велаяте переменная облачность, ветер северо-восточный, скорость 8-13, 11-16 метров в секунду. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днём +10…+15 градусов, днём от +22…+27 градусов до +29…+34 градуса.

В Дашогузском велаяте переменная облачность, в начале недели ожидается небольшой дождь. Ветер поменяет направление с восточного на северо-западное, скорость 7-12, 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +5… +10 градусов до +9… +14 градусов, днем ​​от +19… +24 градусов до +23… +28 градусов.