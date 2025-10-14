Национальная библиотека Катара предоставит вузам Туркменистана доступ к древним изданиям

11 октября министр образования Туркменистана Дж. Гурбангельдыев встретился с исполнительным директором Национальной библиотеки Государства Катар Таном Хуисмом. Об этом сообщается на сайте Министерства.

Встреча проходила на полях международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эпоху возрождения новой эпохи суверенного государства» в Ашхабаде.

Стороны отметили наличие ценных историко-культурных и литературных памятников, уходящих корнями в древность туркменского и катарского народов, обратив внимание на то, что в Туркменистане и Катаре проводится большая работа по сохранению материального и духовного наследия, увековечению национальных традиций и ценностей, развитию библиотечного дела.

В связи с тем, что в Национальной библиотеке Государства Катар бережно хранятся древние и ценные издания, принадлежащие тюркскому миру и туркменскому народу, министр Дж. Гурбангельдыев высказал пожелание обеспечить доступ к ним высшим учебным заведениям Туркменистана посредством современных цифровых технологий.

Предложение туркменской стороны было горячо поддержано катарской делегацией, которая выразила готовность к тесному сотрудничеству.

Стороны договорились оказывать всю возможную поддержку в рамках своих полномочий для того, чтобы сотрудничество Туркменистана с Государством Катар впредь только развивалось.