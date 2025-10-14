Молодой пара пауэрлифтер из Туркменистана успешно выступил на чемпионате мира в Каире

Спортсмен из Туркменистана Мухаммет Ходжаев успешно выступил на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи в Каире (Египет).

В весовой категории до 54 кг он занял второе место, показав отличный результат и завершив выступление с подъемом 95 килограммов.

Это достижение стало значимым успехом для молодого туркменского атлета.

Напомним, что чемпионат мира в Каире проходит с 11 по 18 октября.

Сборная Туркменистана представлена 8 спортсменами.