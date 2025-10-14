Всемирная выставка EXPO 2025 в Осаке завершила работу

13 октября 2025 года в Осаке завершилась Всемирная выставка EXPO 2025. Национальный павильон Туркменистана стал одним из заметных объектов мероприятия, привлекшим внимание многочисленных посетителей.

Павильон, построенный компанией Belli, за время проведения выставки принял более 2 миллионов гостей. Экспозиции представили культурное наследие Туркменистана, достижения страны в различных областях, а также её перспективные направления развития.

Презентованные материалы вызвали интерес у международной аудитории, познакомив посетителей выставки с особенностями и потенциалом Туркменистана.