Врачи из Германии и Турции приняли участие в научной конференции в городе Аркадаге

В конференц-зале многопрофильной больницы города Аркадага состоялась научно-практическая конференция «Государственная программа «Здоровье»: достижения, важные задачи в эпоху возрождения новой эпохи суверенного государства», приуроченная к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Как сообщает газета «Туркменистан», в форуме приняли участие туркменские медики, а также опытные врачи из Германии и Турции, приехавшие с визитом в Туркменистан.

Зарубежные участники конференции высоко оценили достижения системы здравоохранения независимого Туркменистана, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения, и достигнутые успехи в профилактике и борьбе с заболеваниями.

Хирург университетской клиники Эрфурта (ФРГ), профессор Хендрик Бергерт подробно рассказал о решении задач, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кардиохирургической медициной, вопросами сосудистой и висцеральной хирургии.

Затем Общество врачей Туркменистана передало ноутбуки в дар коллективу врачей-трансплантологов Аркадагской многопрофильной больницы.