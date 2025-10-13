Туркменистан принял участие в региональном диалоге по возобновляемой энергетике в Брюсселе

Делегация министерства энергетики Туркменистана приняла участие в рабочем визите представителей стран Центральной Азии, посвящённом вопросам устойчивого энергетического развития и укрепления регионального сотрудничества. Мероприятие организовано при содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Об этом сообщила дипмиссия Туркменистана в Бельгии.

Визит реализован в рамках проекта EU4SustainableCentralAsia: Renewable Energy in Central Asia (EURECA), поддерживаемого Евросоюзом и Германией. Программа включала тематические встречи, технические посещения объектов и региональный диалог по энергетической политике.

10 октября в брюссельском представительстве GIZ состоялась встреча руководителей энергетического сектора стран Центральной Азии с участием представителей ЕС и GIZ. Повестка была направлена на укрепление консенсуса по приоритетам возобновляемой энергетики и региональной торговли электроэнергией, обсуждение практических шагов по развитию трансграничного сотрудничества и гармонизации рыночных подходов.

С приветственным словом на открытии выступил посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов. Он подчеркнул двойную ответственность страны как энергетической державы – обеспечивать стабильность энергоснабжения в регионе и одновременно выполнять климатические обязательства, продвигая чистую энергетику.

Посол представил примеры практической работы в этом направлении: завершение строительства гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт и подготовку к запуску солнечной электростанции 300 МВт при участии международных партнёров. Также были отмечены работы по развитию ветроэнергетики и внедрение «умных» энергетических решений, в том числе в городе Аркадаг.

В делегациях стран Центральной Азии участвовали руководители и заместители руководителей профильных ведомств, а также технические специалисты. Особое внимание на встрече было уделено подготовке кадров и практико-ориентированным программам сотрудничества.