Туркменистан подтвердил приверженность сотрудничеству с ОБСЕ и ее институтами

Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила на Варшавской конференции по человеческому измерению, организованной 6 октября Финляндией и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Постоянный представитель Туркменистана при ОБСЕ Хемра Аманназаров в своем выступлении подтвердил твердую приверженность Туркменистана сотрудничеству с ОБСЕ и ее институтами.

Постпред подчеркнул достижения Туркменистана в области защиты прав человека, гуманитарной политики и социальной интеграции, а также приверженность страны принципам гуманизма, равенства и международного сотрудничества.

Так, 26 сентября Указом Президента Сердара Бердымухамедова были помилованы 225 осужденных; другим постановлением главы Туркменистана вид на жительство получили 142 иностранных гражданина из 7 стран, представляющих 15 национальностей.

В 2024 году УВКБ ООН официально подтвердило, что Туркменистан успешно урегулировал все известные случаи безгражданства на своей территории, выполнив тем самым свои обязательства в рамках глобальной кампании ООН #IBelong (#ЯПринадлежу»). Туркменистан занял лидирующие позиции в мире по вопросу искоренения безгражданства. Это ещё раз продемонстрировало приверженность страны соблюдению международных гуманитарных стандартов.

Как отмечает источник, Туркменистан подтверждает готовность к продолжению тесного и конструктивного взаимодействия с ОБСЕ, БДИПЧ и другими международными институтами с целью продвижения демократических ценностей, прав человека и верховенства закона.