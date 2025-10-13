Туркменистан и Европейский инвестиционный банк обсудили вопросы сотрудничества

В Брюсселе на полях второго Форума «Global Gateway 2025» министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов провёл встречу с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили практические вопросы сотрудничества и проект странового соглашения.

Сотрудничество с ЕИБ созвучно с приоритетами Форума «Global Gateway 2025», посвящённого углублению взаимовыгодных партнёрств и продвижению устойчивой инфраструктурной связанности на глобальном уровне, включая запуск и расширение инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты по линии «Команда Европы» и международных финансовых институтов.

В контексте расширения финансовых инструментов речь на форуме шла об углублении сотрудничества с международными банками развития, в том числе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для мобилизации инвестиций в инфраструктуру и создание рабочих мест. Акцент был сделан на готовности наращивать объёмы инвестиций в энергетические проекты в Центральной Азии.

Участие делегации Туркменистана в Форуме «Global Gateway 2025» способствовало предметному обмену по вопросам финансирования устойчивой инфраструктуры, а также расширило прямые рабочие контакты с институтами ЕС и международными финансовыми организациями.

Заключительные замечания по итогам работы были сделаны Комиссаром ЕС по международным партнёрствам Йозефом Сикелой.