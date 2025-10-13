Сборная Туркменистана сохраняет лидерство в отборочной группе Кубка Азии по футболу

Сборная Туркменистана по футболу продолжает возглавлять турнирную таблицу группы D отборочного турнира Кубка Азии-2027, несмотря на поражение от команды Шри-Ланки в гостевом матче третьего тура.

В четверг туркменские футболисты уступили сопернику со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Леон Перейра. Матч получился напряженным и не отражает соотношение сил на поле. Сборная Туркменистана создала несколько опасных моментов, однако удача оказалась не на стороне подопечных главного тренера Ровшана Мередова. В одном из эпизодов мяч угодил в перекладину, а защитник хозяев Таяпаран дважды спасал команду, вынося мяч почти с линии ворот.

В первом тайме инициативой владела Шри-Ланка, однако после перерыва туркменская команда заметно прибавила и контролировала ход игры, создавая момент за моментом.

Поражение стало неожиданностью, учитывая историю противостояний двух команд. До этого матча Туркменистан и Шри-Ланка встречались пять раз, и статистика была убедительно на стороне туркменской сборной: четыре победы и одна ничья. Это было первое поражение от команды Шри-Ланки.

Несмотря на неудачный результат, сборная Туркменистана сохраняет первое место в группе D. У команды, как у Таиланда и Шри-Ланки, по шесть очков, но туркменские футболисты опережают соперников по дополнительным показателям. Замыкает турнирную таблицу Китайский Тайбэй, еще не набравший очков.

Уже 14 октября сборная Туркменистана проведет ответный матч против Шри-Ланки на стадионе в городе Аркадаг. Встреча начнется в 18:45 по местному времени и станет историческим событием – это будет первая игра национальной команды на этой арене. Домашняя атмосфера и поддержка болельщиков должны помочь команде взять реванш и укрепить позиции в группе.

Кубок Азии-2027 пройдет с 7 января по 5 февраля в Саудовской Аравии. В турнире примут участие 24 сильнейшие сборные континента, 18 из которых уже гарантировали себе место. Туркменистан продолжает борьбу за путевку на турнир.