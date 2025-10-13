Представитель Туркменистана проходит обучение на семинаре по госуправлению в Пекине

Старший специалист учебной части Академии государственной службы при Президенте Туркменистана приступил к обучению на трёхнедельном семинаре по совершенствованию государственного управления стран Центральной Азии, который проходит в Пекине с 10 по 30 октября 2025 года. Участие в программе позволит внедрить современные подходы в работе государственных и муниципальных органов Туркменистана.

Семинар представляет собой платформу для обмена опытом и лучшими практиками в области государственного управления. Китайская сторона на ежегодной основе организует подобные многопрофильные мероприятия в рамках сотрудничества с Туркменистаном в области подготовки кадров. Целевой аудиторией программы являются правительственные должностные лица в ранге начальника отдела или департамента.

Программа семинара охватывает широкий спектр тем, актуальных для современного государственного управления. Участники изучают современные технологии управления в госсекторе, личную эффективность руководителя, основные направления в области права и финансов, а также глобальные тренды развития и новые методы управления в цифровом мире.

Особое внимание уделяется вопросам цифровизации и искусственного интеллекта, урбанистики и устойчивого развития муниципалитетов. В рамках обучения рассматриваются структура и функции государственных институтов, мышление государственного служащего, саморазвитие и тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, деловой этикет и протокол.

Формат семинара включает не только теоретические занятия, но и практические занятия, мастер-классы и круглые столы. Это позволяет участникам применить полученные знания на практике и отработать необходимые навыки в условиях, приближенных к реальным.

Программа уделяет внимание стратегическому планированию, проектному менеджменту и внедрению цифровых технологий – от электронного правительства до использования больших данных и аналитики для принятия управленческих решений. Такой подход позволяет оптимизировать процессы и повысить прозрачность государственных услуг.

Семинар предоставляет возможность обменяться опытом с коллегами из других стран Центральной Азии и Китая, выявить общие проблемы и найти совместные решения. Участники взаимодействуют с ведущими экспертами в области государственного управления, что позволяет получить актуальные знания и наладить профессиональные контакты для будущего сотрудничества.

Организаторы отмечают, что повышение квалификации государственных служащих способствует повышению эффективности работы государственных органов и улучшению качества предоставляемых услуг населению. Совершенствование государственного управления ведёт к устойчивому экономическому росту и социальному развитию стран региона.