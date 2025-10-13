Бизнес-форум в Шардже: ОАЭ готовы оказывать содействие туркменским компаниям

В эмиратском городе Шарджа состоялся второй бизнес-форум Туркменистан-ОАЭ, в котором приняла участие делегация Торгово-промышленной палаты Туркменистана во главе с председателем Мергеном Гурдовым. В рамках мероприятия была организована выставка продукции туркменских предприятий, включая пищевую продукцию, текстиль, строительные материалы.

Форум был организован совместно Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палаты Шарджи (SCCI) при поддержке Посольства Туркменистана в ОАЭ и Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ.

Как сообщает МИД Туркменистана, глава ТППТ Мерген Гурдов в своем выступлении отметил, что активному развитию торгово-экономических связей между Туркменистаном и ОАЭ способствует конструктивный диалог на высшем политическом уровне. Он подчеркнул, что Туркменистан последовательно проводит политику диверсификации экономики и активно привлекает иностранные инвестиции, создавая благоприятные условия для бизнеса.

Председатель Торгово-промышленной палаты Шарджи Абдулла Султан Аль Овайс в свою очередь выразил готовность эмиратской стороны оказывать содействие туркменским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с местными деловыми кругами и расширении своего присутствия на региональных рынках.

Предприниматели Туркменистана презентовали ряд проектов, отражающих потенциал национальной экономики в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика и логистика.

В ходе форума состоялись двусторонние встречи между представителями частного сектора двух стран.

Туркменская делегация также посетила постоянную выставку промышленной продукции Шарджи, где ознакомилась с деятельностью местных предприятий и современными тенденциями развития производственного сектора ОАЭ, отмечает источник.