NASA зафиксировало падение астероида на поверхность Луны

Специалисты NASA зарегистрировали столкновение астероида с лунной поверхностью. Событие было задокументировано с помощью наблюдательного оборудования агентства, сообщает life.ru.

В отличие от Земли, где большинство космических объектов сгорает при прохождении через плотные слои атмосферы, Луна лишена защитной газовой оболочки. По этой причине астероиды и метеороиды, приближающиеся к спутнику Земли, беспрепятственно достигают его поверхности.

Каждое подобное столкновение приводит к образованию нового ударного кратера на лунной поверхности. Изучение таких событий помогает ученым лучше понимать процессы, происходящие в Солнечной системе, и оценивать частоту столкновений космических тел с небесными объектами.

NASA регулярно ведет мониторинг лунной поверхности в рамках программ по изучению естественного спутника Земли и потенциальных угроз от космических объектов.