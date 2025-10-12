Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая с ноября. Об этом он сообщил в социальной сети TruthSocial.

США также введут экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения. Решение последовало после ужесточения Пекином правил экспорта редкоземельных металлов.

Трамп назвал действия Китая «враждебными» и заявил о возможной отмене встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже он уточнил, что встречу официально не отменял, но выразил сомнения в ее проведении. «Я все равно буду там», — сказал президент США журналистам в Белом доме.