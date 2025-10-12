Студенты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе публицистических статей

Студенты вузов Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе публицистических статей под названием «Постоянно нейтральный Туркменистан – Родина мира и доверия», который проводит Туркменский государственный институт культуры.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участникам предлагается написать публицистические статьи, широко отражающие темы независимости, постоянного нейтралитета Туркменистана, его внешней политики и международных отношений, стремительного развития и достижений.

Объём статьи должен составлять 4-5 страниц в формате А4 с использованием шрифта Times New Roman 14 размера.

Лучшие конкурсные работы будут представлены для публикации в газетах и журналах страны, а информация о них будет размещена на официальном сайте Института.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 1 ноября отправить по электронной почте tdmi.ylymbolumi@gmail.com официальное письмо от вуза, содержащее сведения о студенте-участнике, а также подготовленную им статью.

Победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии подведения итогов конкурса, которая состоится 1 декабря в 17:00 в актовом зале Туркменского государственного института культуры. Авторам лучших работ будут вручены Почётные грамоты, благодарственные письма и подарки от организаторов.

Дополнительная информация доступна по телефону (+993 12) 481105.