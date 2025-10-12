Ряд туркменских и зарубежных вузов подписали документы о сотрудничестве

Несколько туркменских и зарубежных вузов подписали соглашения о сотрудничестве. Как сообщает TDH, подписания состоялись в гибридном формате в рамках проходящей в Ашхабаде международной научной конференции и выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

В их числе:

Меморандум о взаимном сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Калмыкским государственным университетом имени Б.Б. Городовикова;

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Сухумским государственным университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Нориджским институтом языкового образования;

Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Ханойским университетом науки и технологий;

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Пермским государственным нацио­нальным исследовательским университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Университетом социальных наук Анкары;

Меморандум о взаимопонимании между Международной академией коневодства имени Аба Аннаева и Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Казанским государственным медицинским университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Вестминстерским университетом;

Соглашение об академическом и культурном сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и факультетом Философия III – педагогическая наука Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера;

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным финансовым институтом и Азербайджанским государственным экономическим университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Также подписаны совместный Рабочий план на 2025 год Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с представительством Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (UNFPA) в Туркменистане и Соглашение о закупке вакцин и оборудования для иммунизации на 2026–2028 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании по обеспечению услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и Детским фондом Организации Объединённых Наций (UNISEF)».